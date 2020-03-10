Avcılar'da otizmli gence dayak atan şüpheli adliyeye sevk edildi AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

AVCILAR'da kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp eden O. M. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Avcılar'da bir kişi, kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle yüzde 76 engelli olan Taha Alper Erdem'i darp etmişti. Vücudunda ve yüzünde yara izleri olan Erdem hastaneye kaldırılırken olay sonrasında gözaltına alınan şüpheli O. M. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Şüpheli O.M. hakkında bugün tekrar yakalama kararı çıkarıldı. O.M. yakalanarak, gözaltına alındı. Avcılar Polis Merkezi'ne getirilen O.M. ifade verdi. Emniyette işlemleri tamamlanan O.M. Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA