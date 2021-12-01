AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar'da otel işletmecisi Esra ve Nuri Yıldız çiftinin öldürülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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