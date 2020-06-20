Avcılar'da ortalık karıştı...Park meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada
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Avcılar'da ortalık karıştı...Park meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada

Avcılar'da ortalık karıştı.

20.06.2020 14:00 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:25

Avcılar'da ortalık karıştı...Park meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada

Çıkan kavgada pompalı tüfekle 2'si kadın 3 yaralandı

Kavgaya karışanlar sokağa çıkma yasağından para cezası

İSTANBUL - Avcılar'da araç parkı meselesi yüzünden çıkan kavgada 2'si kadın 3 kişi pompalı silahtan çıkan saçmalarla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken tekme tokat kavga anı kamera ile saniye saniye kaydedildi. Kavgaya karışan ve sokakta bulunan 10 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesi ile para cezası da uygulandı.

Olay, Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre iki ailesi arasında önceden yaşanan husumet bugün park kavgası nedeniyle tekrar şiddetlendi. Kavga sırasında A.D. isimli şahıs binanın üst kat balkonundan pompalı tüfekle rast gele sağa sola ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar aynı aileden Güler M., Yeter M.ve Gökhan M.'yi yaraladı. Yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kavgaya karışan 4 kişi ise gözaltına alındı.

Kavga ettiği adama kafa attı

Olaydan kısa süre sonra sokağa gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yaşanan kavgayı dağıttı. Bu sırada tekrar şiddetlenen kavgada taraflardan birisi kafa, tekme tokat birbirine saldırdı. Yaşanan kavga anı kamera ile saniye saniye kaydedildi.

Sokağa çıkma yasağından para cezası

Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yeşilyurt vatandaşların evlerine dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Yaşanan olay sonrası polisin uyarıların dikkate almayanlara ve gözaltına alınan şahıslara sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle para cezası yazıldı.

Avcılar'da ortalık karıştı...Park meselesi yüzünden çıkan kavga kamerada

Kaynak: İHA

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