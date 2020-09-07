AVCILAR'DA ÖNCE KAZA YAPIP SONRA POLİSE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİLER KAMERADA Avcılar'da gece saatlerinde çalıntı araçla peşlerindeki polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı.

Avcılar'da gece saatlerinde çalıntı araçla peşlerindeki polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı. Kazanın ardından yakalanacaklarının anlayan şüphelilerden biri polise pompalı tüfekle ateş açtı. Şüphelilerden biri vurularak etkisiz hale getirilirken o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Avcılar, Yeşilkent Mahallesi'nde gece saatlerinde iddiaya göre, polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Şüpheliler çalıntı olduğu öğrenilen araçla polisten kaçmaya başladı. Ekiplerin ihbarı ile kaçan şüphelileri yakalamak için bölgeye çok sayıda takviye polis yönlendirildi. Kaçmaya devam eden şüpheliler bir süre sonra kaza yaptı. Araçtan inen şüphelilerden biri pompalı tüfekle rast gele ateş açtı. Poliste uyarıların ardından şüphelilere karşılık verdi. Şüphelilerden biri bacağından vurularak, yakalandı. 3 şüpheli ise kaçtı. polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler pompalı tüfe ve mermilere ise el koydu.Yaşanan olaylar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin içindeki otomobil kaza yapıyor. Şüpheliler araçtan inerek hızla kaçmaya çalışıyor. Şüphelilerden biri polise ateş açıyor, polis ekipleri de karşılık veriyor. Şüphelilerden birisi gözaltına alınıyor

Kaynak: DHA