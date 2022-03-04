Avcılar'da okullarda afet tatbikatı

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın genelgesi üzerine Türkiye genelinde bütün okullarda aynı saatte afet tatbikatı yapıldı.

Bakanlığın 2022'yi 'Afet Tatbikat Yılı' ilan etmesi ardından 1-7 Mart tarihleri arasındaki 'Deprem Haftası' etkinlikleri kapsamında bugün saat 11.30'da aynı anda bütün okullarda sirenlerin çalması ve tatbikat yapılması kararlaştırıldı. İstanbul Avcılar'daki 50'nci Yıl Sabancı Lisesi'ndeki tatbikata Kaymakam Kemal İnan da katıldı. Sivil savunma uzmanları, koşarak bahçede sınıflarına göre kümelenen öğrencilerin dışında senaryoya göre çıkamayanları sedye, omuz veya eller üzerinde taşıyarak çıkardı. Kaymakam İnan, farkındalık yaratmayı amaçlayan bu tatbikatların son derece yararlı olduğunu söyledi.