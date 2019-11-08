Avcılar'da okul bahçesindeki ölüm: Çok sayıda öğrenci okula gelmedi

08.11.2019 09:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:26

AVCILAR'da 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'nun servis aracının altında kalarak hayatını kaybettiği Mehmetçik İlkokulu'nda bugün birçok öğrenci derse gelmedi. Veliler bazı sınıflarda ders yapılmadığı için öğrencilerini geri götürürken, okul bahçesinde kazanın yaşandığı noktada temizlik çalışması yapıldı.

Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesinde dün servis aracı şoförü Hüseyin Y. manevra yaptığı sırada 2. sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Eylül Mirzaoğlu'na çarpmış ve ağır yaralanan küçük çocuk hastanede hayatını kaybetmişti. Kaza nedeniyle dün okula 1 gün ara verilirken bugün de birçok öğrenci okula gelmedi. Bazı sınıflara çok az sayıda öğrencinin gelmesi nedeniyle ders yapılmazken veliler okula getirdikleri çocuklarıyla birlikte evlerine geri döndü. Öte yandan sabah saatlerinde okul bahçesine gelen belediye ekipleri de kazanın yaşandığı noktada temizlik çalışması yapıldı.

"TEK İSTEĞİMİZ GİRİŞ ÇIKIŞLARDA TRAFİĞE KAPATILSIN "

Kaynak: DHA