AVCILAR'DA OKUL BAHÇESİNDEKİ DEHŞET ANI KAMERADA

07.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:43

Arkadaşıyla koşarken bir anda eğilen küçük kız, kısa süre sonra servis aracının altında kaldı.

- Küçük kızın ayakkabısının bağının çözülmesi üzerine bir anda durarak eğildiği belirtildi.

- Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ersan SAN - İstanbul DHA - AVCILAR'da ilk okul bahçesinde 8 yaşındaki öğrenciye servis aracının çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Avcılar Mehmetçik İlkokulu'nun bahçesindeki olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na okul bahçesinde arkadaşıyla koşarak oyun oynuyordu. Arkadaşının gerisinde kalan küçük kız bir anda eğildi. Küçük kızın çözülen ayakkabısının bağını bağlamak için eğildiği öne sürülürken bu sırada okul bahçesine giren servis aracı şoförü Hüseyin Y., Eylül'ü fark etmedi. Servis aracı küçük kızı ezdi. Feci kazada Eylül Mirzaoğlu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı öğrenci sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mirzaoğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Okula gelen polis ekipleri okulun bahçesinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Servis şoförü gözaltına alınırken kaza nedeniyle okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Küçük kızın cenazesi hastaneden alınarak Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Görüntü Dökümü: -----------------OLAY ANI GÖRÜNTÜSÜ

/////////////-Olay yerinden görüntüler-Cep telefonu görüntüsü-Kazanın ardından yaşanan panik

-Yerdeki yaralı öğrenci

Kaynak: DHA