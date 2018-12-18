Avcılar'da Öğrencilerden Okul Bahçesine 7 Kedi Evi

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA

Avcılar'daki bir ortaokulda öğrenciler, sokak kedilerini soğuk ve açlıktan korumak amacıyla okulda 7 kedi evi yaptı.

Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Borusan Oto Zehra-Nurhan Kocabıyık Ortaokulu öğrencileri, havaların giderek soğuması ile birlikte, sokak kedilerinin aç ve barınacak yer bulmakta sıkıntı çektiklerini düşünerek harekete geçti. Öğrencilerin bu endişelerini öğretmenlerine iletmeleri üzerine okul müdürü Şeref Öncel'in de onayı ile okul bahçesinde kedi evleri yaptırılması kararlaştırıldı. İngilizce öğretmeni Osman Balkan, öğrencilerin bu sosyal faaliyetleri ile ilgilenmesi için yapılan çalışmaları koordine etti. Okul müdürü Öncel'in bu yıl sağladığı katkı ile okulun bahçesine su geçirmez, korunaklı 7 ayrı kedi evi yaptırıldı.

Sokak kedileri böylece okulda eve kavuştu. Öğrenciler ders aralarında sık sık kedilerin yanına giderek onları severken, bazıları da harçlıkları ile onlara kedi mamaları, bazıları da öğleyin yemedikleri yiyeceklerinden veriyor. Öğretmen Osman Balkan, kedilerin artık okulun bir parçası haline geldiğini, hayvan sever öğrencilerin bu sevgisini desteklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Öğrenciler, sokak kedilerini severken

-Öğrenciler kedilere nasıl ev yaptıklarını ve beslediklerini anlatırken

-Öğretmen Osman Balkan öğrencilerin kedi sevgisini ve yaptıkları kedi evlerini anlatırken

-Genel görüntüler

Kaynak: DHA