Avcılar'da ocakta unutulan balık evi yakıyordu

AVCILAR'da bir evde ocak üzerinde tavada pişirilen balığın yağı alev alınca mutfakta yangına neden oldu. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi'ndeki Yücel Sokak'ta meydana geldi. Dört katlı binanın üst katında oturan yabancı uyruklu bir aile akşam yemeği için tavada balık pişirmek istedi. Balık kızgın yağa bırakılırken, evde bulunanlar yan odaya geçti. Bir süre sonra ocaktaki kızgın yağ alev alarak davlumbazdaki elektrik devresinin de yanmasına neden oldu. Evdeki elektrikler kesilirken, binadan yoğun duman yükseldi. Evde bulunanlar ocağı kapattıktan sonra bir ceketi ters çevirerek tavanın üstünü örtüp yangını söndürmeye çalıştı. Binadakiler korku içerisinde sokağa fırlarken, ihbar üzerine kısa sürede gelen itfaiye yangını tamamen söndürdü. Ev sahibi her şeyin birkaç saniye içerisinde olduğunu, tavanın alev aldığını, söndürmek için büyük çaba harcadığını söyledi.