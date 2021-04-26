Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
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Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADAErsan SAN ? Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da 2 kişi, camını kırdıkları nalburdan topraklama için kullanılan bakır çubuk çaldı.

AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Ersan SAN ? Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) - AVCILAR'da 2 kişi, camını kırdıkları nalburdan topraklama için kullanılan bakır çubuk çaldı. Hırsızlar kayıplara karışırken, hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 21 Nisan Çarşamba günü Tahtakale Mahallesi'nde bulunan nalburda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan araçlarıyla iş yerinin önüne gelen 2 şüpheli, dükkanın kapısını zorladı. Kapıyı açamayınca camı kıran hırsızlar, içeri girip topraklama için kullanılan bakır çubuk ile bir koli malzeme çalıp kaçtı. Sabah dükkanına geldiğinde hırsızlık yaşandığını fark eden Mertcan Üstün durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik kamerası ve parmak izi çalışmasının ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere hırsızların camı kırması ve içeriden aldıkları malzemeleri çaldığı anlar yansıdı.

"9-10 BİN LİRA ARASINDA ZARARIMIZ VAR"

Yaşanan hırsızlık nedeniyle 9 ile 10 bin lira arasında zararları olduğunu söyleyen iş yeri sahibi Mertcan Üstün, "Sabah saat 06.30 gibi direkt kapının önüne geliyorlar. Yaklaşık 6 dakika duruyorlar. Kilidi kırıp, kapıyı açmaya çalışıyorlar. Kapıyı açamadıkları için camı kırıp, içeri giriyorlar. İçeride yaklaşık 2 buçuk dakika kadar duruyorlar. O sırada bizim sattığımız topraklama çubukları var, onları ve bir tane de koli alıp kaçıyorlar. Bakır çubuklar. Sanırım renginden dolayı dikkatlerini çekiyor. Onları alıp, kaçıyorlar. Yaklaşık 9-10 bin lira arasında zararımız. Şu an tam bir çıkartma yapamadık. Çünkü, ne kadar gittiğini bilmiyoruz. Aslında duymamıştık. Birkaç yere daha girmişler. Ben polis merkezine gittiğim de oradaki arkadaşlar söyledi. Aynı gün içerisinde sanırım 4 yere daha girmişler" ifadelerini kullandı.

Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA
Son dakika haber... AVCILAR'DA NALBURDAN BAKIR ÇUBUK ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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