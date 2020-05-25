AVCILAR'DA MÜZİĞİ DUYAN ÇOCUKLAR SOKAĞA İNDİ: SOSYAL MESAFE KALMADI
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AVCILAR'DA MÜZİĞİ DUYAN ÇOCUKLAR SOKAĞA İNDİ: SOSYAL MESAFE KALMADI

Avcılar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mahallelerde araçla gezerek çocukların bayramını kutladı ve hediyeler dağıttı.

25.05.2020 18:31 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:36

Avcılar Belediyesi, Ramazan Bayramı'nın birinci gününde mahallelerde araçla gezerek çocukların bayramını kutladı ve hediyeler dağıttı. Araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar yasağa rağmen sokağa çıktı. Çocukların maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına uymadığı görüldü.

Avcılar Belediyesi, dün öğlen saatlerinde Ramazan Bayramı nedeniyle ses sitemi kurulu bir araçla mahalle mahalle gezerek çocukların bayramını kutladı. Yeşilkent, Tahtakale ve Filizköy mahallelerinde çocuklara müzik dinletilip palyaço gösterisi yapılırken, hediyeler de dağıtıldı. Araçtan gelen müzik sesini duyan çocuklar yasak olmasına rağmen sokağa çıktı. Sokağa çıkan çocuklar maske takmazken, sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı. Ayrıca araçtan 'Teşekkürler Turan Başkan diyelim mi?" şeklinde anonslar yapıldı. Çocukların, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanan sokağa çıkma izni saatlerinde dışarı çıkmasına neden olan uygulama ile ilgili vatandaşlar şikayette bulundu. Uygulamanın yasağa rağmen çocukların dışarı çıkmasına neden olduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı için tehlike yarattığı söylendi. Bayram nedeniyle bugün ve yarın da yapılması planlanan uygulamanın Kaymakamlık tarafından iptal edildiği öğrenildi.

AVCILAR'DA MÜZİĞİ DUYAN ÇOCUKLAR SOKAĞA İNDİ: SOSYAL MESAFE KALMADI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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