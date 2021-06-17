Avcılar'da mühürlenen iş yerine ikinci kumar baskını
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Avcılar'da mühürlenen iş yerine ikinci kumar baskını

Avcılar'da mühürlenen iş yerine ikinci kumar baskını
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR'da "Sanal tombala" oynandığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerinin mührünün sökülerek yeniden sanal ortamda kumar oynatıldığı belirlendi.

AVCILAR'da "Sanal tombala" oynandığı gerekçesiyle mühürlenen iş yerinin mührünün sökülerek yeniden sanal ortamda kumar oynatıldığı belirlendi. Polis, internet üzerinden kumar oynayan 11 kişi hakkında idari para cezası uygularken, iş yeri yeniden mühürlendi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Pazar günü saat 22.15 sıralarında D-100 Karayolu yan yoldaki Londra Asfaltı Mevkii'nde bulunan internet kafenin kapalı olması gerekirken açık olduğu ve içeride 9 kişinin "Sanal tombala" oynadığını belirlemişti. Bu kişiler ile iş yeri sahibi ve çalışanlara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 55 bin 504 lira, kumar oynandığı gerekçesiyle Kabahatler Kanunu uyarında 4 bin 113 lira olmak üzere toplam 59 bin 617 lira idari para cezası uygulanmıştı. Mühürlenen ve 14 bilgisayarına el konulan bu iş yerindeki mührün salı akşamı söküldüğü ve yine "Sanal tombala" oynandığı belirlendi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerinde 11 kişi bulunduğunu ve yine bilgisayardaki sanal bahis sitelerinin açık olduğu saptadı. Burada bulunanlara 5 bin 326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca toplam 14 bin 696 lira idari para cezası işlemi uygulanırken, 11 bilgisayara el konuldu. İki gün önce mühürlenen işyeri sahibi Ş.K. hakkında "Mühür fekki" ve "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçlarından işlem yapılırken, internet kafe yeniden mühürlendi.

 


Avcılar'da mühürlenen iş yerine ikinci kumar baskını
Avcılar'da mühürlenen iş yerine ikinci kumar baskını
Avcılar'da mühürlenen iş yerine ikinci kumar baskını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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