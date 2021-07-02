AVCILAR'DA MOTOSİKLETLİYLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

AVCILAR'DA MOTOSİKLETLİYLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI-"Yaralı halde bağırırken görünce, kaçtılar.

AVCILAR'DA MOTOSİKLETLİYLE ÇARPIŞAN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

-"Yaralı halde bağırırken görünce, kaçtılar."

Haber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da otomobille motosiklet çarpıştı. Hafif şekilde yaralanan motosikletli hastaneye kaldırılırken, otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı.

Kaza, dün D-100 Karayolu Avcılar yan yolda meydana geldi. Ankara istikametinde giden otomobille motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletlinin bacağı kırıldı. Otomobil sürücüsü ise yaralıyı görünce kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından motosikletliyi hastaneye kaldırdı. Yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri ise kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

"GELDİĞİNİ SANIYORDUM, GİTTİ"

Kaza sonrası motosiklet sürücüsüne yardım eden kişi, "Sağ tarafa yaklaşan beyaz bir araç vardı. Motosikletli kurtaramadı vurdu. Biz yaralıya müdahale ediyorduk. Ben otomobil sürücünün geldiğini sanıyordum, gitti. Yaralı halde bağırırken görünce, kaçtılar. Ben arkadaşın bağırdığını görünce güneşin altından çektim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı