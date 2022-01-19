Avcılar'da motosikletli saldırganlar Mardinliler derneğini böyle kurşunladı

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da, motosiklet üzerindeki iki kişiden biri, Mardinliler Derneği'ni kurşunladı. Mermiler derneğin kapısı, bir evin camı ve içinde sürücüsünün de olduğu otomobile isabet etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Avcılar Üniversite Mahallesi Cami Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, motosikletle sokağa gelen 2 kişiden biri, belinden çıkardığı tabancayla Mardinliler Kültür, Dayanışma ve Taziye Evi'ne ateş etti. Silahtan çıkan mermiler derneğin kapısına, bir evin camına ve içinde sürücüsünün de olduğu otomobile isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan korku dolu anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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