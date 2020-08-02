AVCILAR'DA MOTOSİKLETE 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ BİNDİLER
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AVCILAR'DA MOTOSİKLETE 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ BİNDİLER

AVCILAR'dan Beylikdüzü yönüne giden bir motosiklette ikisi çocuk dört kişinin olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

02.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:53

AVCILAR'dan Beylikdüzü yönüne giden bir motosiklette ikisi çocuk dört kişinin olduğunu görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuk başka bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi.

D-100 Karayolu'nda ilerleyen motosikletteki sürücü ve iki çocuğun başlarında kask bulunduğu halde, en arkada oturan kadının kasksız olduğu dikkat çekti. Bayram ziyaretine gittikleri sanılan motosiklettekiler, bir otomobilde bulunanlar tarafından görüntülendi. Motosiklet sürücüsü bunun üzerine hızını düşürdü ve geride kaldı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu, görenleri endişelendirdi.

AVCILAR'DA MOTOSİKLETE 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ BİNDİLER

Kaynak: DHA

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