Avcılar'da motosiklet kazasında ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avcılar'da motosiklet kazasında ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Avcılar'da motosiklet kazasında ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel

AVCILAR Ambarlı Kavşağı'nda aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki sürücü Olcay Tokat'ın cenazesi Ordu'ya, 15 yaşındaki kız arkadaşı Fatmanur Şule Tanrıverdi'nin cenazesi ise Hatay'a gönderildi.

AVCILAR Ambarlı Kavşağı'nda aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 19 yaşındaki sürücü Olcay Tokat'ın cenazesi Ordu'ya, 15 yaşındaki kız arkadaşı Fatmanur Şule Tanrıverdi'nin cenazesi ise Hatay'a gönderildi. 2 genç, yarın memleketlerinde toprağa verilecek.

Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen Olcay Tokat'ın kullandığı 34 RC 5269 plakalı motosiklet, dün aşırı hız nedeniyle Ambarlı Alt Geçidi'ndeki virajda, kontrolden çıkıp devrildi. Tokat ile arkasında oturdan Fatma Şule Tanrıverdi, asfalta düştü. Sürücü Olcay Tokat kaza yerinde, Fatma Şule Tanrıverdi ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

2 gencin cenazeleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün aileleri tarafından teslim alındı. Olcay Tokat'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay'ın Gürgentepe ilçesi Isıktepe Mahallesi'ne, Fatma Şule Tanrıverdi'nin cenazesi ise Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderildi.


Avcılar'da motosiklet kazasında ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Avcılar'da motosiklet kazasında ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Avcılar'da motosiklet kazasında ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Avcılar'da motosiklet kazasında ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Avcılar'da motosiklet kazasında ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

Avcılar'da feci kaza; motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza; motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Sedat Peker Ziya Selçuk Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz Beren Saat Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avcılar'da motosiklet kazasında ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 16:45:38. #1.14#

title