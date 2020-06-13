Avcılar'da motosiklet kazası ve sonrasında çıkan kavga kamerada
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Avcılar'da motosiklet kazası ve sonrasında çıkan kavga kamerada

AVCILAR'da, motosiklete çarparak devrilmesine neden olan otomobilin sürücüsü, yardıma gelenlerle kavga etti.

Avcılar'da motosiklet kazası ve sonrasında çıkan kavga kamerada
13.06.2020 09:36 | Son Güncelleme: 13.06.2020 09:41
AVCILAR'da, motosiklete çarparak devrilmesine neden olan otomobilin sürücüsü, yardıma gelenlerle kavga etti. Hafif atlatılan kaza ve kavga anları kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Avcılar D-100 Karayolu yan yolda geçtiğimiz günlerde öğlen saatlerinde meydana geldi. En sol şeritte seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, sinyal vermeden aniden sağa dönüp ara sokağa girmek istedi. Otomobil, sağ şeritte seyir halinde olan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrildi. Yere düşen motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler yetişti. 

KAZA BÖLGESİNDE OLAN VATANDAŞLARDAN ŞOFÖRE TEPKİ

Motosiklet sürücüsünü ayağa kaldıran vatandaşlar, otomobilin sürücüsüne tepki gösterdi. Otomobil sürücüsü bunun üzerine "10 tane mahkemeye verin beni. Neden bağırıyorsunuz" diyerek vatandaşların üzerine yürüdü. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün aracına binerek olay yerinden ayrılmasıyla kavga sona erdi. Kaza anı ile kaza sonrası çıkan kavga kask kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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