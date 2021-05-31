AVCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AVCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI

AVCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da yol kenarındaki bariyerlere çarparak ilerleyen bir motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

AVCILAR'da yol kenarındaki bariyerlere çarparak ilerleyen bir motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ambarlı Kavşağı'nda meydana geldi. Esenyurt  yönünden Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi yönüne giden sürücüsü tespit edilemeyen 34 RC 5269 plakalı motosiklet iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sol şeritteki bariyerlere sürtünerek ilerlemeye başladı. Sürücü motosikletin kontrolünü bir süre sonra yitirdi. Devrilen motosikletten savrulan iki kişi asfalt zemine düştü. Ağır yaralanan iki kişiden Olcay Tokat çağrılan 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmi belirlenemeyen diğer ağır yaralı da hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

AVCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI
AVCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI
AVCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI
AVCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI
AVCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI
AVCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
Avcılar'da feci kaza! Motosikletteki 19 ve 15 yaşındaki 2 genç öldü
AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
AVCILAR'DA FECİ KAZA; MOTOSİKLETTEKİ 19 VE 15 YAŞINDAKİ 2 GENÇ ÖLDÜ
Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Son dakika... ARNAVUTKÖY'DE MİNİBÜSÜN KADINA ÇARPTIĞI ANLAR KAMERADA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Derya Yanık Meral Akşener Hasan Polatkan Adnan Menderes
Magazin Hadise İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Abdullah Avcı Merih Demiral Roland Garros Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AVCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 18:11:46. #1.15#

title