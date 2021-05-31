AVCILAR'DA MOTOSİKLET KAZASI : 1 ÖLÜ, 1 YARALI

AVCILAR'da yol kenarındaki bariyerlere çarparak ilerleyen bir motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

AVCILAR'da yol kenarındaki bariyerlere çarparak ilerleyen bir motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi de ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ambarlı Kavşağı'nda meydana geldi. Esenyurt yönünden Avcılar'daki Ambarlı Mahallesi yönüne giden sürücüsü tespit edilemeyen 34 RC 5269 plakalı motosiklet iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu sol şeritteki bariyerlere sürtünerek ilerlemeye başladı. Sürücü motosikletin kontrolünü bir süre sonra yitirdi. Devrilen motosikletten savrulan iki kişi asfalt zemine düştü. Ağır yaralanan iki kişiden Olcay Tokat çağrılan 112 ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmi belirlenemeyen diğer ağır yaralı da hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturmaya başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı