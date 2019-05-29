Avcılar'da Motosiklet Hırsızlığı Şüphelisi Yakalandı



Avcılar'da bir evin bahçesine park edilen motosikleti çalan şüpheli yakalandı. Askerlik yoklaması kaçağı olduğu belirlenen şüphelinin Küçükçekmece ve Arnavutköy'de de benzer hırsızlıklar yaptığı ortaya çıktı.

Denizköşkler Mahallesi Dr Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir evin bahçesine 21 Mayıs günü saat 14.30 sıralarında park edilen 34 ZL 4354 plakalı motosiklet çalındı. Hırsızlık, güvenlik kamerası ile görüntülendi. Şüphelinin görüntüleri, devriye gezen ekiplere de iletildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği'ne bağlı 'Gece Kartalları' olarak bilinen bekçi ekibi, Pazartesi gecesi Merkez Mahallesi E-5 Güney yan yolda şüphe üzerine Can B.'yi durdurdu. Emniyet bekçileri, yoklama kaçağı olan bu kişinin motosiklet hırsızlığı yapan şüpheli olduğunu görünce Emniyet amirine bilgi verildi. Sorguya alınan Can B. Hırsızlığı yaptığını kabul etti, aracı Kemal Sunal Caddesi Cemal Kaytaz Parkı'nda bıraktığını söyledi. Parkta bulunan motosikletin çalınan araç olduğu belirlenirken şüphelinin ayrıca 1 Nisan gecesi Küçükçekmece'de, 14 Nisan'da Arnavutköy'de ayrı ayrı motosiklet ve bisiklet hırsızlığına karıştığı, 'Mala zarar verme' suçundan da arandığı belirlendi. Şüpheli ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Kaynak: DHA

- İstanbul