Avcılar'da motosiklet bariyere girdi: 1 yaralı
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Avcılar'da motosiklet bariyere girdi: 1 yaralı

Avcılar'da motosiklet bariyere girdi: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da, köprü üstünde virajı alamayan motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlerin altına girerken kazada bir kişi yaralandı.

Avcılar'da, köprü üstünde virajı alamayan motosiklet kontrolden çıkarak bariyerlerin altına girerken kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Avcılar Köprüsü Firüzköy Bulvarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E-5'ten Firüzköy Bulvarına giden Kamil İnceoluk yönetimindeki 34 CVV 889 plakalı motosiklet, viraj almaya çalıştığı sırada kontrolden çıktı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği motosiklet savrularak sürücü ile birlikte bariyerin altına girdi. Diğer sürücülerin müdahalesiyle İnceoluk, bariyerin altından çıkarıldı. Kazada, sürücü yaralanırken ihbar üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Bariyerin altına giren motosiklet çıkarılarak kaldırıldı.

Kazayı anlatan görgü tanığı Atakan Karakışla, "Arkadaş virajı alamayarak motosikletle birlikte bariyerin altına girdi. Sonra da ambulans falan geldi. Şuan ciddi bir şeyi görünmüyor ama hastaneye kaldırıldı" dedi. - İSTANBUL

Avcılar'da motosiklet bariyere girdi: 1 yaralı
Avcılar'da motosiklet bariyere girdi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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