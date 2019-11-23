Avcılar'da miras kavgası: 1 yaralı
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Avcılar'da miras kavgası: 1 yaralı

Avcılar'da iki akraba arasında miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanırken, saldırgan yakalandı.

23.11.2019 13:58 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:59
Avcılar'da miras kavgası: 1 yaralı

'da iki akraba arasında miras yüzünden çıkan kavgada bir kişi silahla yaralanırken, saldırgan yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 'ndeki iş yerine gelen Orhan M. akrabası Hasbi Ö. ile miras yüzünden tartıştı.

Orhan M. tartışmanın büyümesi üzerine Hasbi Ö.'yü ruhsatsız olduğu öğrenilen silahla yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırırken, polis saldırganı silahıyla yakaladı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Avcılar'da miras kavgası: 1 yaralı
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