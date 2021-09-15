Avcılar'da minibüsün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı - Haberler
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Avcılar'da minibüsün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı

AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel

Avcılar'da yolcu minibüsünün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Avcılar'da yolcu minibüsünün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İ.C.'nin kullandığı yolcu minibüsü, Üniversite Mahallesi'ndeki minibüs durağına girdiği sırada buradan geçen yabancı uyruklu kadına çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da minibüsün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı

Avcılar'da minibüsün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı

Avcılar'da minibüsün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı

Avcılar'da minibüsün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı
AA / Halis Akyıldız - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avcılar'da minibüsün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı - Haberler
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