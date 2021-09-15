Avcılar'da minibüsün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı
AA / Halis Akyıldız - Haberler | Güncel
Avcılar'da yolcu minibüsünün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı.
Avcılar'da yolcu minibüsünün çarptığı yabancı uyruklu kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İ.C.'nin kullandığı yolcu minibüsü, Üniversite Mahallesi'ndeki minibüs durağına girdiği sırada buradan geçen yabancı uyruklu kadına çarptı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.