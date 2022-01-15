AVCILAR'DA MİNİBÜSÜ YAKIP KAÇTILAR

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da 3 kişi minibüsü ateşe verdi. Şüpheliler, kaçarken alev alev yanan minibüs hurdaya döndü. Minibüsün yakılması ve mahallelinin söndürmeye çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.

Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde boş arsada bulunan ve kullanılmadığı öğrenilen minibüsün yanına saat 18.00 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi geldi. Şüpheliler, kısa süre sonra minibüsü ateşe verdi. Şüpheliler buradan kaçarken, mahalle sakinleri, toprak ve su atarak minibüsü söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, minübüs hurdaya döndü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. Minibüsün yakılması ve mahallelinin söndürmeye çalıştıkları anlar kameralara yansıdı.