Avcılar'da minaresi yıkılan caminin diğer minaresinin de sökümüne başlandı

17.10.2019 12:05

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8'lik depremin ardından Avcılar'da 2 minareli caminin bir minaresi yıkılmıştı. Yıkılan minare geçtiğimiz hafta sonu sökülürken, ikinci minare ise dev vinç yardımıyla bugün sökülmeye başlandı. Ekiplerin çalışması ise havadan görüntülendi.

26 Eylül Günü Silivri açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremde Avcılar'da Hacı Ahmet Tükenmez Camisinin 2 minaresinden birisinin bir kısmı yıkılmıştı. Yıkılan minarenin söküm işlemleri geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü dev vinç yardımı ile tamamlandı. İbadete kapalı olan caminin ikinci minaresi de bugün ekipler tarafından sökülmeye başlandı. Minarenin ucundaki hilali ilk olarak yıkan ekipler, çalışmalarına devam ediyor. Çevrede yaya geçişi ve araç geçişi için yollar kapatılırken çalışmaların gün boyu devam etmesi bekleniyor.

Ekiplerin çalışması drone ile havadan da görüntülendi.

(Murat Delice/İHA)

Kaynak: İHA