AVCILAR'DA MEYDAN VE PAZARDA POLİS DENETİMİ
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› AVCILAR'DA MEYDAN VE PAZARDA POLİS DENETİMİ - Haberler
Marmara, Avcılar, Zabıta, Polis, Güncel

AVCILAR'DA MEYDAN VE PAZARDA POLİS DENETİMİ

Avcılar'da birkaç gün öncesine kadar kalabalığın eksik olmadığı Marmara Caddesi'ndeki bankların kaldırılmasının ardından süs havuzlarının etrafı kırmızı şerit ile kapatıldı.

17.04.2020 15:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:10
AVCILAR'DA MEYDAN VE PAZARDA POLİS DENETİMİ

Avcılar'da birkaç gün öncesine kadar kalabalığın eksik olmadığı Marmara Caddesi'ndeki bankların kaldırılmasının ardından süs havuzlarının etrafı kırmızı şerit ile kapatıldı. Semt pazarlarında da sıkı denetim yapılarak, sosyal mesafeye uyulması için sık sık uyarılarda bulunuldu.

Avcılar'da semt pazarları ve Marmara Caddesi'nde polis ekipleri tarafından denetim yapıldı. Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tüm uyarılara rağmen hafta içerisinde bir türlü boş kalmayan Marmara Caddesi'ndeki bankları kaldıran Avcılar Belediyesi'nin zabıta memurları ile denetimlerini yoğunlaştırdı. Caddedeki süs havuzunun kenarına oturanlar olabileceği göz önüne alınarak buraya da kırmızı şerit çekildi. Gün boyu, polisler caddede denetim yaparken, yayaların ateşlerini ölçtü, maske takmalarını istedi, zorunlu olmadıkça kimsenin evlerinden çıkmaması gerektiğine dair uyarılarda bulundu. Zabıta da, polislere eşlik etti. Kimlik kontrollerinde 65 yaş üstünde oldukları belirlenen maaşlarını çekmek için çıktıklarını belirten bir çift de evlerine gitmeleri konusunda uyarıldı. Öğleye kadar havuz kenarında oturmak isteyen veya yaş sınırına takılan 20 kişiye cezai işlem uygulandı.

PAZARDA SOSYAL MESAFE UYARILARI

Avcılar'daki Mustafakemal Paşa'da kurulan semt pazarında da denetim yapıldı. Pazara maskesiz kimse alınmazken, ara sokaklardan pazara girdikleri tespit edilenlere de önce uyarı yapıldı, ardından maske verildi. Ürünlerin seçilmemesi konusunda uyarı yapıldı.

AVCILAR'DA MEYDAN VE PAZARDA POLİS DENETİMİ

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı Haberler
Bakan Koca, korona tedavisi için ilaç ismi veren Ovalı'ya sert çıktı
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Haberler
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i uyardı
12 Aralık'ta ortaya çıkan koronavirüs için İsrail televizyonundan çarpıcı iddia: ABD, Kasım ayında İsrail'i...
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Gezi teknesinde alevlerin arasında kalan 3 işçi güçlükle kurtarıldı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı
Evinde maraton koşan Sinoplu öğretmen, 42 kilometreyi 2.100 tur atarak tamamladı
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Bakan Koca, '23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?' sorusuna yanıt verdi
Bakan Koca, "23 Nisan ile 1 Mayıs arasında sokağa çıkma yasağı gelecek mi?" sorusuna yanıt verdi
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Fenerbahçeli Isla'nın evliliğini koronavirüs kurtardı
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Leeds United'ın efsanesi koronavirüsten vefat etti
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
Arda'dan Galatasaray mesajı: Umarım gönlümdeki yere giderim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Halil Sezai Demet Akalın Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tamer Tuna Bülent Uygun Emre Belözoğlu Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş Gamze Pala
Şu an buradasınız: AVCILAR'DA MEYDAN VE PAZARDA POLİS DENETİMİ - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 19:33:58. #1.14#
title