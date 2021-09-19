Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcılar arasında kavga çıktı.

Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcılar arasında Kavga çıktı. Çıkan kavga bir cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, çevredeki vatandaşların kavgayı izledikten sonra ayırmaları dikkat çekti.

Olay, dün öğlen saatlerinde Mustafa Kemalpaşa Metrobüs üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üst geçitte çalışan iki seyyar satıcı arasında 'yerimi aldın' meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada iki seyyar satıcı yumruk yumruğa birbirlerine vurdu. Yaşanan anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, kavganın ilk anlarında çevredeki diğer vatandaşların da olayı izlemesi dikkat çekti.

Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada

Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Alt geçitte başlayan kavga dükkanın içine sıçradı, güvenlik kamerası anbean kaydetti

Alt geçitte başlayan kavga dükkanın içine sıçradı, güvenlik kamerası anbean kaydetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce Mustafa Destici Murat Kurum
Magazin Demet Özdemir Gülşen Acun Ilıcalı
Spor Marcao Halil İbrahim Dervişoğlu Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Mehmet Kasapoğlu Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Avcılar'da metrobüs üst geçidinde seyyar satıcıların yumruk yumruğa kavgası kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 10:47:26. #1.12#