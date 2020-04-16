Avcılar'da metrobüs kazası: 4 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Avcılar'da metrobüs kazası: 4 yaralı - Haber
Avcılar, 3. Sayfa

Avcılar'da metrobüs kazası: 4 yaralı

Avcılar'da kontrolden çıkan bir metrobüsün karşı şeritteki metrobüse çarptığı kazada 2'si sürücü 4 kişi yaralandı, metrobüs seferleri durdu.

16.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 16.04.2020 19:34
Avcılar'da metrobüs kazası: 4 yaralı

Avcılar'da kontrolden çıkan bir metrobüsün karşı şeritteki metrobüse çarptığı kazada 2'si sürücü 4 kişi yaralandı, metrobüs seferleri durdu. Kazanın ardından yüzlerce vatandaş yürümek zorunda kalınca sosyal mesafe hiçe sayıldı. Tüm yaşananlar havadan görüntülendi.

Kaza, akşam saatlerinde Avcılar İBB Sosyal Tesisleri durağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar istikametinden Mecidiyeköy istikametine giden metrobüs sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Önce aydınlatma direğine vuran metrobüs daha sonra yol kenarındaki bariyere ve en sonda da karşı şeritte duraklayan bir metrobüse çarptı. Kaza sonrasında metrobüs şoförleri araç içerisinde sıkışırken 2 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar sıkışan metrobüs sürücüsünü araçtan çıkardı

Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşarak yaralılara yardım etti. Araçta sıkışan bir metrobüs sürücüsü vatandaşların çabasıyla çıkartıldı. araçta sıkışan diğer metrobüs sürücüsüne ise itfaiye ekipleri müdahale etti. Sürücü itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışması sonucunda şoför kabini kesilerek çıkartılabildi. Yararılar sağlık ekiplerince çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yüzlerce yolcu yürüdü, sosyal mesafe hiçe sayıldı

Kazanın ardından metrobüs seferleri durdu. Metrobüslerdeki yüzlerce yolcu yürümek zorunda kaldı. Vatandaşlar yürüdüğü sırada kalabalık oluştu ve sosyal mesafe gözetilmedi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, yaşanan kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan metrobüsün karşı şeritteki metrobüse çarptığı anlar yer alıyor.

Kazaya karışan metrobüsleri yoldan kaldırmak için ekipler çalışma başlattı. Kazaya karışan metrobüsler ve metrobüsleri kaldırma çalışmaları havadan görüntülendi. Kazaya karışan metrobüslerin yoldan kaldırılmasıyla seferler normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi Haber
Araç sahipleri dikkat! Motorine büyük indirim geldi
F.Bahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül, transfer kararını verdi Haber
F.Bahçe'ye döneceği konuşulan Gökhan Gönül, transfer kararını verdi
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı Haber
Acun Ilıcalı, çocukluk fotoğrafını paylaştı
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haber
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Gamze'yi boğazını keserek katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı Haber
Gamze'yi boğazını keserek katleden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Lüks aracının içinde kafasına ateş eden vatandaş, yaşamına son verdi
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu: Sokağa çıkma yasağında bakkal ve büfeler açık kalsın
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu azaldı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: 20-45 yaş arası çok vaka var
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Milli Dayanışma Kampanyası'nda toplanan bağış miktarı 1 milyar 689 milyon liraya ulaştı
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Virüse karşı ekonomik önlemler içeren teklif Meclis'ten geçti! İşte madde madde yeni önlemler
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor
Oğuzhan Özyakup, Feyenoord'da kalmak istiyor
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Yurt dışında koronavirüs nedeniyle ölen Türk vatandaşlarının sayısı 320'ye çıktı
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin saysı 22 bin 170'e yükseldi
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 140 bini aştı
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik
Akdeniz'de ABD ve Rusya arasında tehlikeli gerginlik
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi
Sokağa çıkma yasağı öncesi İstanbul'dan ayrılmak isteyen trafiği kilitledi
İmamoğlu, 'Ekrem'e zırnık yok' kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı
Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı
Koronavirüste iyileşenlerin sayısı 520 bini aştı
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi
Muslera: Fatih Terim bize video konferansla ulaştı ve Türkiye'de güvende olduğumuzu söyledi
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
E-ticaret şirketi Amazon, Fransa'daki tüm depolarını kapattı
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı
Avcılar'da kafa kafaya çarpışan metrobüslerin kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
Son Dakika: "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 1 milyar 720 milyon lira toplandı
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti
İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı
Fenomen Hakan Kakız, Instagram'dan Survivor Yasin ve Barış'la olan konuşmalarını paylaştı
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
Bursa'da sosyal mesafeye uyulmayan semt pazarı, koronavirüse davetiye çıkarıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özlem Zengin Saruhan Oluç Fahrettin Koca Mustafa Destici Meral Danış Beştaş
Magazin Ümit Besen İrem Derici Serdar Ortaç Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Rüştü Reçber Ergin Ataman Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ateş Nisan İtalya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Avcılar'da metrobüs kazası: 4 yaralı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 19:35:06. #1.15#
title