AVCILAR'DA METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK
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AVCILAR'DA METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 17 gün süren 'Tam kapanma' uygulamasının ardından haftanın ilk iş gününün sabahında Avcılar'da yoğun trafik görüldü.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında 17 gün süren 'Tam kapanma' uygulamasının ardından haftanın ilk iş gününün sabahında Avcılar'da yoğun trafik görüldü. Metrobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.

Beylikdüzü'nden Avcılar ve Küçükçekmece'ye uzanan D-100 karayolunda saat 07.00'den itibaren başlayan araç yoğunluğu giderek arttı. D-100 karayolunun yanı sıra yan yolda da yoğunluk arttı. Küçükçekmece'den Avcılar yönüne de trafik yoğunluğu görüldü.

METROBÜSLERE AKIN

Sabahın erken saatlerinden itibaren işlerine gitmek isteyenler metrobüs duraklarına akın etti. Özellikle Avcılar Merkez Üniversite Kampusü durağında kuyruk ve yoğunluk saat 08.30'a kadar artarak devam ederken, Avcılar ve Beylikdüzü'nden arttırılan seferlerle kalabalığın önüne geçilmeye çalışıldı.

AVCILAR'DA METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK
AVCILAR'DA METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK
AVCILAR'DA METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK
AVCILAR'DA METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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