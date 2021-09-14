AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDA 'BENİ İTTİN' KAVGASI - Haberler
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AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDA "BENİ İTTİN" KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da, metrobüs durağında iki kişi arasında "Beni ittin" kavgası çıktı.

AVCILAR'da, metrobüs durağında iki kişi arasında "Beni ittin" kavgası çıktı. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı

Olay, sabah saatlerinde Avcılar Merkez Metrobüs Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, iki kişi arasında "Beni ittin" tartışması yaşandı. Tartışma, kavgaya dönüştü. İkili arasında durak içinde kısa bir kovalamaca yaşandı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDA
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Haber: AVCILAR'DA METROBÜS DURAĞINDA 'BENİ İTTİN' KAVGASI - Haberler
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