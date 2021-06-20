Avcılar'da metal hurda taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Avcılar'da metal hurda taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da metal hurda taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı Avcılar'da metal hurda yüklü kamyon rampa yukarı çıkarken yan yatarak devrildi.

Avcılar'da metal hurda taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

İSTANBUL - Avcılar'da metal hurda yüklü kamyon rampa yukarı çıkarken yan yatarak devrildi. Yaralanan sürücü, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ispartakule girişinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. 34 VPM 96 plakalı metal hurda yüklü kamyon rampa yukarı yol çıkarken henüz bilinmeyen bir sebeple yan yatarak devrildi. Çevredeki sürücülerin yardımıyla kamyondan çıkarılan yaralı sürücü, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Etrafa akan yağ ve aracı kaldırma çalışmaları sebebiyle yol bir süre polis tarafından trafiğe kapatıldı. Yolun açılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Avcılar'da metal hurda taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı
Avcılar'da metal hurda taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı
Avcılar'da metal hurda taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı
Avcılar'da metal hurda taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat

Darbedilip bir aracın içerisinden sokağa atıldı! Yaralı kadının yardım çığlıkları mahalleliyi sokağa döktü
Darbedilip bir aracın içerisinden sokağa atıldı! Yaralı kadının yardım çığlıkları mahalleliyi sokağa döktü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Boris Johnson Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Okay Yokuşlu Roberto Mancini Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Avcılar'da metal hurda taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 14:45:52. #1.14#

title