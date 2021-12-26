Avcılar'da mazgal hırsızlığı kamerada - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Avcılar'da mazgal hırsızlığı kamerada

Avcılar'da mazgal hırsızlığı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Avcılar'da bir apartmanın önünden mazgalları çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Avcılar'da bir apartmanın önünden mazgalları çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, 23 Aralık günü Avcılar Firüzköy Mahallesinde bulunan bir apartmanın önüne gelen iki kişi, mazgalları çalıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri olayla ilgi çalışma başlattı. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, daha önceden de bir çok suç kaydı bulunan D.T., S.G ve S.S. isimli şahısların at arabası ile hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit etti. Şüpheli şahıslardan D.T. ve S.G. yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili yakalanan şüpheli şahıslar "Açıktan Hırsızlık" suçundan Cuma günü sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi

6 çocuğunun gözleri önünde karısını bıçaklayarak öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi

 Bursa'da yarısı köpeklerin parçaladığı ceset bulundu

Bursa'da yarısı köpeklerin parçaladığı ceset bulundu

 Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan kocanın ilk ifadesi: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim

Ayrıldığı imam nikahlı eşini bıçaklayan kocanın ilk ifadesi: Bardan bir erkekle çıkarken gördüm ve peşinden gittim

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title