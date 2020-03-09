AVCILAR'DA MARKETTE SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Avcılar'da bir marketin yüzleri maskeli kişiler tarafından soyulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Avcılar'da bir marketin yüzleri maskeli kişiler tarafından soyulduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İddiaya göre soygunda yaklaşık 50 bin lira değerinde ürün çalındı.

Olay, 7 Mart Cumartesi günü saat 03.00 sıralarında, Yeşilkent Mahallesi G-698 Sokak'ta meydana geldi. Yüzleri maskeli şüpheliler, plakası belirsiz otomobille marketin önüne geldi. Kimliği belirsiz kişiler, marketin kapısındaki kilidi keserek içeriye girdi. İki şüpheli kasada bulunan bir miktar parayla, raflarda duran alkol ve sigara paketlerini alırken, iki kişi de otomobilin içinde bekledi. Şüpheliler iddiaya göre, yaklaşık 50 bin lira değerindeki ürünleri çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDASoygun anı marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde bir otomobilin marketin önüne park ettiği, araçtan inen kişilerin marketin kapısını açmaya çalıştığı görülüyor. Kapıdaki kilidi kırarak içeriye giren yüzleri maskeli iki kişi, raflarda bulunan ürünleri sepetin içine dolduruyor.

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"Market sahibi Cafer Demir, "Ben 02.30'da dükkandan gitmiştim. Normalde ben burada kalıyordum ilacımı almak için evime gittim. Yarım saat sonra komşumun aramasıyla geldim ancak iş işten geçmişti. Bunlar yüzünden ekmeğimize sahip çıkamıyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü: (GÜVENLİK KAMERASI)Otomobilin marketin önünde durmasıSoyguncuların kapıyı zorlaması2 kişinin alkol ve sigaraları sepete koyması(AKTÜEL)Olayın olduğu sokakMarket sahibi ile röp.

- İstanbul

Kaynak: DHA