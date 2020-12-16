- Avcılar'da markette soygun anı görüntüleri ortaya çıktı
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- Avcılar'da markette soygun anı görüntüleri ortaya çıktı

16.12.2020 11:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:58

- Avcılar'da markette soygun anı görüntüleri ortaya çıktı Avcılar'da dün akşam müşterilerin çıkmasının ardından market çalışanlarını silahla etkisiz hale getirip silahla soygun yapılması anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

- Avcılar'da markette soygun anı görüntüleri ortaya çıktı

İSTANBUL - Avcılar'da dün akşam müşterilerin çıkmasının ardından market çalışanlarını silahla etkisiz hale getirip silahla soygun yapılması anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay dün akşam saatlerinde Gümüşpala Mahallesi Kuruçeşme Caddesi'nde bulunan bir markette meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre silahlı kapüşonlu bir şahıs müşteriler çıktıktan sonra markette girip silahla çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra paraları alıp kaçmıştı. Yaşanan soygun anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler de şüphelinin içeri girip çalışanı etkisiz hale getirdik sonra paraları cebine koyup yaya olarak kaçması ve bu sırada çalışanın ellerinin havada olduğu görülüyor.

Polisin soyguncuyu yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

- Avcılar'da markette soygun anı görüntüleri ortaya çıktı
- Avcılar'da markette soygun anı görüntüleri ortaya çıktı
- Avcılar'da markette soygun anı görüntüleri ortaya çıktı
- Avcılar'da markette soygun anı görüntüleri ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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