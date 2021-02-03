AVCILAR'DA MARKET SOYGUNU KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

AVCILAR'DA MARKET SOYGUNU KAMERADA

03.02.2021 14:28 | Son Güncelleme: 03.02.2021 14:28
AVCILAR'DA MARKET SOYGUNU KAMERADA

*Güvenlik görevlisini silahla rehin aldılar, içinde 200 bin lira bulunan kasayı alıp böyle kaçtılar.

*Güvenlik görevlisini silahla rehin aldılar, içinde 200 bin lira bulunan kasayı alıp böyle kaçtılar.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT – Erol DEĞİRMENCİ – Veysel TİMDU/ İSTANBUL, - Avcılar'da, kiraladıkları otomobille markete gelen şüpheliler, önce güvenlik görevlisini silahla rehin aldı, ardından da markette bulunan kasayı, tekmeleyerek kırdıkları cam kapıdan çıkarıp, kaçtı. Yaşanan soygun anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pazartesi günü saat 02.35 sıralarında Tahtakale Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiralayıp plakasını söktükleri otomobille marketin depo kısmına gelen şüpheliler, önce silahla güvenlik kulübesinde bulunan güvenlik görevlisini rehin aldı. Marketin içine giren şüpheliler, içinde 200 bin lira bulunan kasayı bulunduğu yerden sökerek aynı otomobile yükleyip, olay yerinden kaçtı.Marketin alarmının çalması üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldi. Soygunun gerçekleştiğini anlayan ekipler, parmak izi çalışması yapmak için Olay Yeri İnceleme ekiplerini çağırdı. Ekipler, marketteki güvenlik kamerası kayıtlarını alarak şüphelileri tespit etmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar sonucunda soygunu gerçekleştiren 5 kişiden 3'ünün kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen şüphelilerin Eyüp Ç.(20), Ferhat D.(22), Semih Savaş O. (22) olduğu anlaşıldı.

SİLAHLA YAKALANDIŞüphelilerden Eyüp Ç., markete yakın bir adreste güvenlik görevlisini rehin aldığı silahla yakalandı. Soyguna karışan diğer şüphelileri, yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması devam ediyor.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA5 kişinin yaptığı soygun anları ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere otomobille gelen soyguncuların güvenlik görevlisini silahla rehin aldığı, daha sonra da çaldıkları kasayı cam kapıdan çıkarmak için kırmaya çalışmaları yansıdı.

Görüntü dökümü------------------Güvenlik Kamerası: -Soyguncuların güvenlik görevlisini rehin alması-Soyguncuların kasayı taşıması-Soyguncuların cam kapıyı kırmaya çalışmasıAktüel-Olay yerinin gerçekleştiği depo-Genel ve detay-Muhabir Anonsu (Şahin BOZKURT)

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Özgür Özel Haydar Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Jason Statham Bülent Serttaş Neslihan Atagül İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel İzmir Konya Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: AVCILAR'DA MARKET SOYGUNU KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 14:32:09. #1.16#
title