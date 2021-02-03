AVCILAR'DA MARKET SOYGUNU KAMERADA

*Güvenlik görevlisini silahla rehin aldılar, içinde 200 bin lira bulunan kasayı alıp böyle kaçtılar.

*Güvenlik görevlisini silahla rehin aldılar, içinde 200 bin lira bulunan kasayı alıp böyle kaçtılar.

Haber-Kamera: Şahin BOZKURT – Erol DEĞİRMENCİ – Veysel TİMDU/ İSTANBUL, - Avcılar'da, kiraladıkları otomobille markete gelen şüpheliler, önce güvenlik görevlisini silahla rehin aldı, ardından da markette bulunan kasayı, tekmeleyerek kırdıkları cam kapıdan çıkarıp, kaçtı. Yaşanan soygun anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Pazartesi günü saat 02.35 sıralarında Tahtakale Mahallesi Dede Korkut Caddesi'nde bulunan markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiralayıp plakasını söktükleri otomobille marketin depo kısmına gelen şüpheliler, önce silahla güvenlik kulübesinde bulunan güvenlik görevlisini rehin aldı. Marketin içine giren şüpheliler, içinde 200 bin lira bulunan kasayı bulunduğu yerden sökerek aynı otomobile yükleyip, olay yerinden kaçtı.Marketin alarmının çalması üzerine Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldi. Soygunun gerçekleştiğini anlayan ekipler, parmak izi çalışması yapmak için Olay Yeri İnceleme ekiplerini çağırdı. Ekipler, marketteki güvenlik kamerası kayıtlarını alarak şüphelileri tespit etmek için çalışmalara başladı. Çalışmalar sonucunda soygunu gerçekleştiren 5 kişiden 3'ünün kimliği tespit edildi. Kimliği belirlenen şüphelilerin Eyüp Ç.(20), Ferhat D.(22), Semih Savaş O. (22) olduğu anlaşıldı.

SİLAHLA YAKALANDIŞüphelilerden Eyüp Ç., markete yakın bir adreste güvenlik görevlisini rehin aldığı silahla yakalandı. Soyguna karışan diğer şüphelileri, yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışması devam ediyor.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA5 kişinin yaptığı soygun anları ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülere otomobille gelen soyguncuların güvenlik görevlisini silahla rehin aldığı, daha sonra da çaldıkları kasayı cam kapıdan çıkarmak için kırmaya çalışmaları yansıdı.

Görüntü dökümü------------------Güvenlik Kamerası: -Soyguncuların güvenlik görevlisini rehin alması-Soyguncuların kasayı taşıması-Soyguncuların cam kapıyı kırmaya çalışmasıAktüel-Olay yerinin gerçekleştiği depo-Genel ve detay-Muhabir Anonsu (Şahin BOZKURT)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı