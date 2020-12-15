Avcılar'da market soygunu
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Avcılar'da market soygunu

15.12.2020 20:11 | Son Güncelleme: 15.12.2020 20:32

Avcılar'da market çalışanlarını tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak kaçtı.

Avcılar'da market çalışanlarını tehdit eden bir kişi kasadaki parayı alarak kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşpala Mahallesi'ndeki bir markete giren soyguncu çalışanları tehdit etti.

Kasada bulunan yaklaşık 3 bin 500 lirayı alan soyguncu olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine, markete polis ekipleri sevk edildi.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Avcılar'da market soygunu
Avcılar'da market soygunu
Avcılar'da market soygunu
Avcılar'da market soygunu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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