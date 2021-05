Avcılar'da makas atan otomobil bankaya girdi

Avcılar Cihangir'de yan yolda makas atarak ilerleyen otomobil, önündeki otomobile çarptıktan sonra yol üzerinde bulunan bankaya girdi.

Avcılar Cihangir'de yan yolda makas atarak ilerleyen otomobil, önündeki otomobile çarptıktan sonra yol üzerinde bulunan bankaya girdi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 2 kişi yaralanırken bankada büyük hasar oluştu.

Kaza, 00.00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi E-5 Karayolu yan yol Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak ilerlediği belirtilen M.Ç idaresindeki 34 DNL 136 plakalı otomobil, yan yolda önünde seyreden Samet Bostancı idaresindeki 34 DZF 443 plakalı lüks otomobile arkadan çarptı.

Makas attı, soluğu bankanın içinde aldı

Çarpmanın etkisiyle Samet Bostancı'nın kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarparken M.Ç'nin kullandığı 34 DNL 136 plakalı otomobil yan yolda bulunan bir bankanın camını kırarak içeri girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Kazanın olduğunu görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

"O an 15 - 20 saniye dondum kaldım"

Makas atan otomobilin çarptığı ve olayın şokunu atlatamayan sürücü Samet Bostancı, o an korktuğunu belirterek, "Ben bu şeritten geliyordum sol şeritten normal halde geliyordum. Arkadaş makas atarak geliyordu. Buradan makas atarken kontrolünü kaybetti. Bana sağ arka tarafımdan çarptı. Burada bende direk ile araç arasında kaldım. O da banka içine girdi. O an ben şoka girdim zaten. Baktım parmağım kanıyor, bacaklarım kanıyor. O an 15 - 20 saniye dondum kaldım. Arabadan indim ondan sonra ortalık gördüğünüz gibi" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri çevrede önlem alırken olay yerine banka yetkilileri geldi. Bankanın içine giren otomobil ile direğe çarpan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı