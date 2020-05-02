Avcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran silahlı 3 kişi tutuklandı
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Avcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran silahlı 3 kişi tutuklandı

Avcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran silahlı 3 kişi tutuklandı
02.05.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:03

Avcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran silahlı 3 kişi tutuklandı Avcılar'da otomobil bagajından çıkardıkları uzun namlulu silahlar ile apartmana girerek mahalleyi sokağa döken 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Avcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran silahlı 3 kişi tutuklandı

İSTANBUL - Avcılar'da otomobil bagajından çıkardıkları uzun namlulu silahlar ile apartmana girerek mahalleyi sokağa döken 3 şüpheli, bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şüpheliler, geçtiğimiz günlerde başka bir iş yerinden çaldıkları silahlarla bir eve girmiş, daha sonra da firar etmişlerdi.

Edinilen bilgilere göre; geçtiğimiz Perşembe günü Avcılar'da bir apartman önüne arabayla gelen Muhammet A. (26), Uğurcan S. ve İkram Ahmet B. adlı 3 şüpheli, otomobilin bagajından çıkardıkları uzun namlulu silahlar ile binaya girmiş, çevre sakinlerinin olayı fark etmesiyle paniğe kapılarak kaçmıştı. Yaşanan hadiseyle ilgili geniş çaplı çalışma başlatan Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin 28 Nisan'da aynı ilçede silah deposundan pompalı av tüfeği hırsızlığına karıştıklarını saptayarak operasyon başlatmıştı. Polis tarafından yakalanan Muhammet A., Uğurcan S. ve İkram Ahmet B. adlı 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Zanlıların tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Avcılar'da mahalleyi ayağa kaldıran silahlı 3 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA

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