Avcılar'da 'Madde Bağımlılığına Karşı Anneler Hareketi' projesi tanıtıldı - Haberler
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Avcılar'da 'Madde Bağımlılığına Karşı Anneler Hareketi' projesi tanıtıldı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Avcılar'da 'Madde Bağımlılığına Karşı Anneler Hareketi' projesi tanıtıldı

Avcılar'da İçişleri Bakanlığı tarafından madde kullanımının önlenmesini amaçlayan Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin (CKD) 'Madde Bağımlılığına Karşı Anneler Hareketi' projesi tanıtıldı.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - Avcılar'da İçişleri Bakanlığı tarafından madde kullanımının önlenmesini amaçlayan Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin (CKD) 'Madde Bağımlılığına Karşı Anneler Hareketi' projesi tanıtıldı.

Bakanlığa bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen proje ile ilgili Havuz Meydanı'nda yapılan basın açıklamasını CKD Avcılar Şube Başkanı Vildan Kanbur okudu. Kanbur, terör örgütlerine gelir sağlamak amacıyla gençlerin hedef olarak seçildiğini anlattı. Kanbur, Türkiye'de gençlerin aileleri ile birlikte yaşamalarının büyük bir şans olduğunu, bağımlılık bataklığının kurutulması için ailenin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Bağımlılıkta esrarın ön planda olduğunu bataklığın önüne geçebilmek amacıyla amaçla toplumu, özellikle de aile ve anneleri belirten CKD Şube Başkanı Vildan Kanbur, bu konuda eğitim çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirterek, "Güçlü aile bağları ve sağlam bir ilişki çocuğunuzun uyuşturuculara karşı en değerli kalkanıdırö dedi.

Basın açıklamasının ardından meydanda uyuşturucuya karşı hazırlanan 5 ayrı broşür dağıtıldı.


Avcılar'da 'Madde Bağımlılığına Karşı Anneler Hareketi' projesi tanıtıldı

Avcılar'da 'Madde Bağımlılığına Karşı Anneler Hareketi' projesi tanıtıldı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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