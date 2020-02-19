Avcılar'da lise öğrencileri arasında bıçakla kavga 1 yaralı
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Avcılar'da lise öğrencileri arasında bıçakla kavga 1 yaralı

AVCILAR'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

19.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 19.02.2020 17:41
Avcılar'da lise öğrencileri arasında bıçakla kavga 1 yaralı

AVCILAR'da lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci yaralandı.

Olay, saat 16.30 sıralarında 'ndeki Saide Zorlu Mesleki ve Teknik yakınında meydana geldi. Liseden çıkan öğrenciler, bilinmeyen nedenle birbirleri ile kavga etti. Bıçakların da kullanıldığı kavgada 9'uncu sınıf öğrencisi İ.Ö. yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı öğrenciyi hastaneye kaldırdı. Polis olaya karışan öğrencileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Avcılar'da lise öğrencileri arasında bıçakla kavga 1 yaralı
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