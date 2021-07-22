AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI - 2
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AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI - 2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTIHaber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da bulunan bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI

Haber-Kamera: Erol DEĞİRMENCİ/ İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da bulunan bir lastik deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Dumandan etkilenen 3 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Avcılar Ambarlı Liman Yolu üzerinde bulunan bir lastik deposunda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Depoda bulunan lastiklerde ve hurda haldeki bir TIR'da henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeni ile yol, polis ekipleri tarafından ulaşıma kapatıldı. Dumandan etkilenen 3 kişi, sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Depoda çıkan yangın ise itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda söndürüldü. Depoda hasar meydana gelirken, yangının söndürülmesinin ardından yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol tekrar trafiğe açıldı.

AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI - 2
AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI - 2
AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI - 2
AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTI - 2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN (1)
AVCILAR'DA LASTİK DEPOSUNDA YANGIN (1)
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