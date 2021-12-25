AVCILAR'DA LAHMACUN RESTORANINDA YANGIN PANİĞİ - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AVCILAR'DA LAHMACUN RESTORANINDA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'DA LAHMACUN RESTORANINDA YANGIN PANİĞİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da lahmacun restoranında yangın paniği yaşandı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - AVCILAR'da lahmacun restoranında yangın paniği yaşandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi ile Çiğdem Caddesi'nin kesiştiği noktadaki lahmacun restoranında meydana geldi. Lahmacuncunun dışarıdan binanın üzerine uzanan metal bacası alev alarak yandı. Alevli yanan baca için itfaiyeye haber verildi. Çevredekiler yerden ellerine yangın tüplerini alarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede gelen itfaiye yangını söndürdü.

AVCILAR'DA LAHMACUN RESTORANINDA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'DA LAHMACUN RESTORANINDA YANGIN PANİĞİ

AVCILAR'DA LAHMACUN RESTORANINDA YANGIN PANİĞİ

Hakkari'de çığ paniği! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı

Hakkari'de çığ paniği! Çok sayıda araç ve vatandaş mahsur kaldı

 Sokak köpeğine simitçi şefkati; üşümesin diye kazağını örttü

Sokak köpeğine simitçi şefkati; üşümesin diye kazağını örttü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title