AVCILAR'DA LAHMACUN RESTORANINDA YANGIN PANİĞİ
AVCILAR'da lahmacun restoranında yangın paniği yaşandı.
MARMARA, BALIKESİR (DHA) - AVCILAR'da lahmacun restoranında yangın paniği yaşandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde araç trafiğine kapalı Marmara Caddesi ile Çiğdem Caddesi'nin kesiştiği noktadaki lahmacun restoranında meydana geldi. Lahmacuncunun dışarıdan binanın üzerine uzanan metal bacası alev alarak yandı. Alevli yanan baca için itfaiyeye haber verildi. Çevredekiler yerden ellerine yangın tüplerini alarak alevlere müdahale etmeye çalıştı. Kısa sürede gelen itfaiye yangını söndürdü.