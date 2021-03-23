Avcılar'da kuyuya düşen kuzu kurtarıldı
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Avcılar'da kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

23.03.2021 15:44 | Son Güncelleme: 23.03.2021 16:04

Avcılar'da kuyuya düşen kuzu kurtarıldı Avcılarda boş bir arazide çukura düşen kuzu çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Avcılar'da kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

İSTANBUL - Avcılarda boş bir arazide çukura düşen kuzu çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Firüzköy Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide kuzunun kuyuya düşüp mahsur kalmadığı ihbarı üzerine itfaiye harekete geçti. Ekipler ihbarı yapan çocukların gösterdiği yerde çalışmaya başladı. Boynuna ip bağlanarak kuyudan çıkarılan kuzu tedavi edilmek üzere veteriner hekimine götürüldü. Çocukların kuzunun çıkarıldığı anlardaki sevinci cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Avcılar'da kuyuya düşen kuzu kurtarıldı
Avcılar'da kuyuya düşen kuzu kurtarıldı
Avcılar'da kuyuya düşen kuzu kurtarıldı
Avcılar'da kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT DELİCE

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