Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı - Haberler
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Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Haberler | Güncel
Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı

AVCILAR'da su kuyusuna düşen iki yavru kediyi, itfaiye erleri kurtardı.

AVCILAR'da su kuyusuna düşen iki yavru kediyi, itfaiye erleri kurtardı. Kuyunun ağzı tahtalarla kapatıldı.

Merkez Mahallesi Çimenli Sokak'ta kullanılmayan ve üzeri tahtalarla kapatılan kuyudan sürekli kedi miyavlaması geldiğini duyan bitişikte oturanlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, çürümüş saç ve tahta parçalarını kaldırınca bir yavrunun kuyunun içine düşmediğini ancak bir demir çubuğa tutunmaya çalıştığını belirledi. İtfaiye eri birkaç günlük olduğu belirlenen yavru kediyi alarak kuyuya düşmesini önledi. Diğer yavru kediyi kurtarmak için itfaiye eri yaklaşık 5 metre derinlikteki, dibinde çöpler bulunan kuyuya merdivenle indi. İtfaiye erinin çabaları ile yavru kedi bulunduğu yerden çıkarılarak bahçeye bırakıldı. İtfaiye erleri, yavru kedilerin veya çocukların kuyuya düşmesini önlemek için mutfak dolap parçalarını getirerek kuyunun girişini kapattı.


Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı

Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı

Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı

Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı

Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı

Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı

Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı

Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avcılar'da kuyuya düşen iki yavru kedi kurtarıldı - Haberler
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