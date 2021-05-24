Avcılar'da kuryelerin yol verme kavgası
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Avcılar'da kuryelerin yol verme kavgası

Avcılar'da kuryelerin yol verme kavgası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar'da iki motorlu kurye, kısıtlama gününde yol verme tartışması nedeniyle birbirine girdi.

Avcılar'da iki motorlu kurye, kısıtlama gününde yol verme tartışması nedeniyle birbirine girdi. O anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ayrı firmalara ait motorlu kuryeler arasında 'yol verme' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Uzun süre yerde birbirini ile boğuşan kuryelerin kavgasını çevredeki vatandaşlar ayırmaya çalıştı. Kuryelerden birisi eline aldığı kaldırım taşını kavga ettiği diğer kuryeye vurmakla tehdit etti. Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken tarafların polis gelmeden ayrıldığı öğrenildi. Yaşanan kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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