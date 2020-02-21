Avcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon
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Avcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon

AVCILAR'da yapılan denetimde tabelasız bir işyerinde iki kumar makinesi ele geçirildi.

21.02.2020 12:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 12:12
Avcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon

'da yapılan denetimde tabelasız bir işyerinde iki kumar makinesi ele geçirildi.

Amirliği ekipleri, bölgede faaliyet gösteren kafe ve kahvehanelerde denetimlerde bulundu. Denetimlerde sırasında Balık Yolu Caddesi'nde bulunan tabelasız iş yerine de girildi. Ekipler, içeride 2 kumar makinesi bulurken, burada aynı zamanda sahte alkol tüketimi yapıldığını belirledi. İş yeri sahibi A.G. görevlilere bu işyerine ait belge ibraz edemedi. 2 kumar makinesine tutanakla el konulurken, Avcılar Belediyesi zabıta ekipleri de işyerini mühürledi. Sakız ve oyuncak makinesi gibi görünen kumar makinelerinin üzerine, "yasal mevzuata uygundur" yazısı astıkları tespit edildi.

Kumar oynadıkları iddia edilen 6 kişiye kabahatler kanunu gereği 202'şer lira, iş yeri sahibi A.G.'ye de kumar oynamaktan 5 bin 700 lira para cezası kesildi.

Kaynak: DHA

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: Avcılar'da kumar oynatan iş yerine operasyon
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