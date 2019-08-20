Avcılar'da kumar operasyonu

20.08.2019 14:06

Avcılar'da düzenlenen operasyonda, kumar oynattığı öne sürülen 1 kişi ile kumar oynayan 15 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, Merkez Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki bir iş hanında sanal tombala oynatıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu iş yerine düzenlenen operasyonda, 15 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Recep A'nın kumar oynattığı iddiasıyla gözaltına alındığı operasyonda, 21 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Recep A'ya "kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapılırken kumar oynayan 15 kişiye ise para cezası kesildi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi.

Kaynak: AA