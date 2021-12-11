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Son dakika haberi | AVCILAR'DA KULE VİNÇTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı süren bir binadaki kule vinçten düşen İsmail Polatcanlı (49) öldü.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında inşaatı süren bir binadaki kule vinçten düşen İsmail Polatcanlı (49) öldü.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Merkez Mahallesi Fatih Sokak ile Denizköşkler Caddesi'nin kesiştiği noktadaki inşaatta meydana geldi. Duvar ustası, evli ve 3 çocuk babası İsmail Polatcanlı, iddiaya göre çay molası sırasında kule vinçteki arkadaşının yanına uğradıktan sonra inmek isterken dengesini kaybederek 4'üncü kat asansör boşluğuna düştü. Vücudunda kırıklar olduğu tespit edilen İsmail Polatcanlı, çağrılan ambulansla Avcılar'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Polatcanlı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İsmail Polatcanlı'nın yaklaşık 2 ay önce İstanbul'a çalışmaya geldiği ifade edildi.

Son dakika haberi | AVCILAR'DA KULE VİNÇTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haberi | AVCILAR'DA KULE VİNÇTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haberi | AVCILAR'DA KULE VİNÇTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haberi | AVCILAR'DA KULE VİNÇTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haberi | AVCILAR'DA KULE VİNÇTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haberi | AVCILAR'DA KULE VİNÇTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

Son dakika haberi | AVCILAR'DA KULE VİNÇTEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ

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