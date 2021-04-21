Avcılar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye para cezası kesildi
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Avcılar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye para cezası kesildi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Avcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan bir iş yerinde bulunan 14 kişiye toplam 41 bin 628 lira idari para cezası uygulandı.

Avcılar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan bir iş yerinde bulunan 14 kişiye toplam 41 bin 628 lira idari para cezası uygulandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan akşamı Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi'ndeki bir iş yerini denetledi.

Denetlemede, iş yerinin açık olduğu, içeride 14 kişinin bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı tespit edildi.

İş yerindeki 14 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında toplam 41 bin 628 lira para cezası kesildi.

Avcılar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye para cezası kesildi
Avcılar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye para cezası kesildi
Avcılar'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 14 kişiye para cezası kesildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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