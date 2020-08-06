Avcılar'da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
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Avcılar'da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

Avcılar'da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı Avcılar'da yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerine kaymakam ve belediye başkanı ve ilçe emniyet müdürü de katıldı Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır ilçede...

Avcılar'da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı
06.08.2020 16:45 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:49

Avcılar'da koronavirüs denetimleri sıklaştırıldı

Avcılar'da yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerine kaymakam ve belediye başkanı ve ilçe emniyet müdürü de katıldı

İSTANBUL - Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır ilçede korona virüs denetimlerine katıldı.

Ülke genelinde vaka sayılarının artması üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı ile ülke genelinde koronavirüs tedbirleri denetimleri sıklaştırıldı. Avcılar'da yapılan maske ve sosyal mesafe denetimlerine Avcılar kaymakamı Kemal İnan, ve Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli ve Avcılar İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır da katıldı. Denetimler sırasında ilçede bulunan kafe, restoran, kuaför vb. bütün esnaflar ziyaret edilerek korona virüs tedbirleri konusunda uyarıldı. İlçe genelinde yapılan denetimlerde minibüs otobüs ve taksiler de denetlendi. Maske takmayan vatandaşlar da ikaz edildi.

"Bunun bize vatandaşlarımıza bir maliyeti yok"

Avcılar kaymakam Kemal İnan " Kurallara uyduğumuz zaman maske ve sosyal mesafe kuralına uyduğumuz zaman korunduğumuzu biliyoruz. Yani biz Türkiye'yi bu felaketten korumak istiyorsak bunlara uymamız gerekiyor ve bunun bize vatandaşlarımıza bir maliyeti yok. Bunu farkında olarak bunu sağladığımız zaman Türkiye bu belayı en kısa sürede daha sağlıklı atlatmış olur. Aksi takdirde bir sürü kaynağımızı ayırmak zorunda kalıyoruz. Vatandaşlardan duyarlılık bekliyoruz." dedi.

"Hep birlikte bunu başaracağız"

Avcılar Belediye başkanı Turan Hançerli ise "Bu sürecin bitmediği aşikar ve bitmeyecek de öyle gözüküyor. Dolayısıyla maske, mesafe ve temizlik kuralı önceki günlerden daha önemli. Hep birlikte bunu başaracağız. Bu hepimizi ilgilendiriyor ve hep birlikte çözeceğiz" ifadelerini kullandı

Kaynak: İHA

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