Avcılar'da korona virüs denetimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Avcılar'da korona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Avcılar'da kaymakamlık koordinesinde kafe, restoran ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

Avcılar'da korona virüs denetimi
19.08.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:57

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Avcılar'da kaymakamlık koordinesinde kafe, restoran ve sokaklarda denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasının ardından bugün 81 ilde korona virüs salgını önleme denetimleri sıklaştırıldı. Avcılar'da yapılan denetimlere Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır ve çok sayıda ekip katıldı. Yapılan denetimde, maske, mesafe ve hijyen kuralları uyarısında bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, denetimlerin her gün gerçekleştirildiği ifade ederek, "Mekanlarda tedbirlere uyuluyor. Arkadaşlarımız akşam saatlerinde de denetime devam edecekler. Mekanlarda maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasını söylüyoruz" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli ise "Kişiler kendi sağlıkları için kendi tedbirlerini alırlarsa çok daha sağlıklı sonuç alırız. 3 basit kural var maske, mesafe ve özellikle el hijyenidir" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak Spor
Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Güncel
32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek Ekonomi
Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam...
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına 'Temas yok' dedi Güncel
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Dünya
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Magazin
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak
Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu
Medipol Başakşehir'den ayrılan Eljero Elia, Utrecht'e transfer oldu
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Sergio Ramos'un 20 gün önce doğum yapan eşi, paylaştığı bikinili pozuyla şaşırttı
Çocuklara hırsızlık yaptıran şebeke kameralara yakalandı
Çocuklara hırsızlık yaptıran şebeke kameralara yakalandı
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Yaşar Güler Aylin Nazlıaka Vladimir Putin Fahrettin Altun
Magazin Aamir Khan Ozan Güven İrem Derici Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Süleyman Seba Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Karar Silah Rusya
Şu an buradasınız: Avcılar'da korona virüs denetimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.8.2020 17:28:41. #1.15#
title